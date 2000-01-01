報導／吳啟綜



網球四大滿貫賽之一的法國網球公開賽日前落幕，近年因傷所苦的西班牙「蠻牛」納達爾，在男子單打決賽以直落三盤的成績，擊敗瑞士名將瓦文卡，奪得生涯在法網的第十座冠軍杯。他是第一個在單一大滿貫賽獲得十座冠軍杯的球員，這座冠軍杯也是他生涯第十五座大滿貫金杯，超越山普拉斯的十四座，僅次於費德勒的十八座，個人世界排名從第四升到第二，僅次於英國的莫瑞。



納達爾不愧為「紅土之王」，法網比賽場地為紅土球場，他除了在法網贏得十座冠軍杯外，先前在同屬紅土球場的蒙地卡羅大師賽第十次奪冠，在巴塞隆納公開賽中也第十度掄元，目前他生涯累積五十三座紅土冠軍，是史上之最。



納達爾出身體育世家，四歲就跟著叔叔托尼學網球，他另一個叔叔是職業足球員，因此，他的足球也踢得不錯。托尼看準納達爾在網球上的天賦，將天生右撇子的納達爾訓練為左手持拍，認為這樣有助於增強他雙手反拍力量。十二歲，納達爾獲得了西班牙及歐洲的網球少年組冠軍，十五歲轉入職業網壇，十七歲起開始橫掃網壇，十九歲首度獲得法網冠軍。



納達爾之所以能稱霸紅土球場，主要是他擅長底線正拍對決，除了快速移動的腳步和堅強的意志力，左手上旋球在球速偏慢的紅土威力更大。因此，前九次殺進法網決賽全奪冠，包括二○○五年起四連霸、二○一○年起五連霸。瓦文卡表示，納達爾在法網的十冠是很驚人的成就，他是史上最佳紅土球員。



納達爾現年三十一歲，但他並未放棄重登自二○一四年六月失去的世界球王寶座。他說：「如果我有機會成為第一，如果我打得好，為什麼不行？」



至於女子單打決賽，二十歲的拉脫維亞新秀奧斯塔朋科大爆冷門封后，成為一九三三年後，法網第一個非種子球員奪冠的女單選手。從小學舞蹈的奧斯塔朋科，跟著擔任網球教練的母親改拿球拍，走向職業道路，十二歲時到法網見習，曾與美國傳奇天后小威廉絲合影留念。她說：「我最崇拜小威，我覺得我的打法受到她的影響，包括強攻風格。」



網球場地分三種 材質影響球員表現



常見的網球場地表面材質有硬地、紅土和草地，四大滿貫賽中，美國網球公開賽與澳洲網球公開賽是硬地球場，法網是紅土球場，英國溫布頓是草地球場。至於方位，網球場一般為南北向，以減少陽光對視線的影響。



不同材質網球場地的最大差別，是地面摩擦係數，這會影響球的反彈速度。球在草地球場的彈跳低，彈跳速度卻快，僅次於硬地球場，球員擊球的準備時間不多，因此反應得更快，一般而言，發球上網型球員的打法在這種場地上較占優勢，例如草地之王費德勒。



紅土球場由磨成粉的貝殼、石頭、磚頭鋪成，球在紅土彈跳高，速度慢，適合擊球時旋轉較多的球員和底線型球員，不利於發球上網型球員，納達爾就是典型的紅土球員。



硬地球場最普遍，球場地面塗上多層高分子塗料，如橡膠和聚丙烯酸，摩擦係數最低，球速最快。