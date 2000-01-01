楊惠芳／臺北報導



六月是畢業季，對師生來說，畢業是一生中重要的事，畢業典禮是正式的場所，穿著理應正式。臺師大環教所所長葉欣誠昨天在臉書分享兩張照片，其中有學生穿著學士袍，套著夾腳拖鞋上臺。他認為，這是「學校不要求，教師不要求，學生沒關係」產生的教育狀態。



不過，網友有不同看法，有人認為「這是最近下豪雨的應變作為」；但也有人表示，就算是「下雨天，也可帶著鞋、毛巾，現場擦乾再換」，不少人語重心長的說：「這是態度不夠嚴謹導致的隨便氣氛，下雨只是藉口」、「正式場合穿著不得體」，甚至有人憂心「這些畢業生未來如何為人師表？」



臺師大昨天發表聲明指出，畢業典禮是莊嚴神聖的，學位服及博士袍更是代表榮譽的象徵，因此該校畢業典禮須知規定，要求畢業生穿學位服時，必須搭配正式服裝，勿搭配短褲、短裙、牛仔褲、涼鞋、夾腳拖鞋及球鞋。換言之，學校是有所要求的。



但臺師大也表示，從學生立場來看，可能連日降下大雨，鞋子早已淋溼，造成這種狀況，雖然不宜，也不忍苛責。



臺師大昨天舉辦畢業典禮，邀請二十七歲校友林藝分享創辦「寶島淨鄉團」的過程。林藝回顧大學畢業五年，舉辦超過三十次淨灘活動，以創意方式號召四千人一起以行動守護環境，她勉勵學弟妹「努力發現自己，勇敢成為自己」。

