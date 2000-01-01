

法國高中畢業會考日前登場，第一堂是長達四小時的哲學科考試。如同臺灣學測、會考作文題目，法國哲學考題也總引起關注。



今年各組哲學考題，除了一題節錄自哲學家、社會學家文章，文組還有「只靠觀察就足以認識（一項事物）嗎？」「我有權利去做的所有事都是正當的嗎？」；經濟社會組為「理性能解釋一切嗎？」「藝術作品一定要美嗎？」；科學組是「捍衛權利就是捍衛利益嗎？」「一個人能從自己的文化獲得解放嗎？」；技術類組為「是否存在理性的不當使用方式？」「為了找到幸福，需要不斷追尋嗎？」可從三題中擇一回答。



請文組學生討論科學認識論；經濟社會組學生探討理性的極限與美學；請科學組思考權利與正義、文化決定論與社會權力；而技術組要深究科學倫理與人生價值，豈不是「反」了嗎？在臺灣必然引起熱議，而這正體現了法國人認為學習應平衡，各科不能偏廢的主張。



根據法國教育部公布的教學大綱，哲學課的目的是「培養學生的批判性思維，並建立理性分析座標，以領悟時代的意義」。高三學生哲學課時數，每週四到八小時，可說是公民教育的一部分。或許這是法國在面對國際、國內議題時，能有別於英美，以抽象價值進行決策的原因之一。



學測作文明年起單獨施測，日前試考後，討論焦點在時間是否足夠，題幹是否太長、太複雜。兩國對考題的思考實在大不同。

