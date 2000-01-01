楊惠芳／臺北報導



實驗教育三法通過後，翻轉了偏鄉教育。教育部實驗教育推動中心昨天揭幕，並舉辦臺灣實驗教育論壇。多位實驗學校校長表示，實驗教育打破過去的學習框架，讓學習變有趣，雖然家長仍有些疑慮，但也發現實驗教育開啟學生的無限可能。



教育部次長林騰蛟表示，實驗教育是我國教育創新發展的重要里程碑，實驗教育三法於一百零三年十一月公布施行，已有不少成果。實驗教育論壇邀請學校形態、非學校形態及公辦民營三種類型的實驗教育學者專家與會，進行實務交流和經驗分享，藉此提升教育人員的教學知能和學生學習效果。



嘉義縣豐山實驗教育學校校長劉妙珍指出，該校位在嘉義最偏遠的地區，每逢大雨就會有落石、道路中斷的情形，由於環境惡劣，教師流動率高，除了校長，只有一名正式教師，其餘都是代理教師。實驗教育三法通過後，學校代理教師聘期為全年薪制，目前有兩名教師有輔導教師證，並聘到一名表演藝術教師。



劉妙珍說，全校有三十六名學生，從幼兒園到國中階段都有，學校推動混齡教學和特色課程，吸引家長願意把孩子留在豐山讀國中，而不是遠赴一小時車程外的學校學習。學校也打破傳統教科書的限制，以在地的農作、產業、文化及生態等特色課程，貼近學生生活，增進學生對學習的渴望。



臺中市太平區東汴實際體驗學校校長朱秀麗表示，該校師生比是一比五，每個學生的課程都是客製化，教師備課時會考慮學生的特質。學校特色課程強調透過實際體驗進行教學，例如學校有枇杷園，由師生一起照顧，再結合繪本展開教學，讓學習變成生活經驗。

