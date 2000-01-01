報導‧攝影／高修民



曾擔任輔仁大學應用美術系主任的陳國珍，除了從事藝術教育作育英才，也是一名金工藝術創作者。她與台耀科技合作開創品牌，以不鏽鋼黏土創作，推廣不鏽鋼飾品。創作的作品，風格獨特優美，近年來獲得金點設計獎等獎項的肯定。「一沙一世界，一花一天堂」，是金工藝術家陳國珍的創作寫照。



台耀科技公司原是3C產業和蘋果手機的零件製造商，因為有獨特的製鋼技術，藉由金屬鍛造及粉末冶金技術，研發出不鏽鋼黏土。陳國珍與多位留學歸國的設計師，於二○○九年成立「翼飾界」設計團隊，利用不鏽鋼黏土，創作飾品，將屬性堅硬、不易精雕的鋼元素，翻轉不鏽鋼的刻板印象，賦予溫度及輕巧細膩的柔美質感。



陳國珍設計團隊以東方文化為涵養，結合西方美學，顛覆幾何圖形，賦予鋼材飾品溫潤而豐富的表情。團隊要讓藝術與生活激盪出美麗火花，體現臺灣設計師的巧思，利用冷硬的不鏽鋼材料，結合複合媒材轉化為精巧的文創金工藝品。例如使用低碳、抗過敏、抗腐蝕性的醫療級規格316L不鏽鋼，研發出不鏽鋼黏土製作項鍊等飾品，顛覆以往大家對不鏽鋼不易加工的印象。



陳國珍以製作不鏽鋼黏土葉子拓印為例，說明這項特殊黏土的應用，她表示，製作前，須仔細挑選葉子，除了葉形美之外，葉脈要深且明顯；葉片清洗乾淨後，先塗抹隔離乳液，再均勻塗滿液態鋼黏土，緊接著放進烤爐以一百度乾燥十分鐘，塗上乳液目的是讓黏土乾燥後容易從葉片上剝離；取下乾燥後的黏土粗胚，再放進一千四百度的烤爐燒製十二小時；取出冷卻後進行拋光即可完成作品。



陳國珍說，工藝是結合「用」與「美」的領域的一門藝術；而擅長利用金屬特性的金工藝術家，藉由鋸、銼、焊接、鍛軋、敲打等不同技術工序，呈現設計巧思與時間累積下的器物之美。



不鏽鋼黏土應用

1.為了讓液態鋼黏土易於與葉片剝離，需先在葉片上塗抹隔離乳液，再均勻塗上液態鋼黏土。

2.烘烤十分鐘後，就可取下液態鋼黏土粗胚。

3.將液態鋼黏土粗胚，以一千四百度烤十二小時，即燒製出成品。



圖說：金工藝術家陳國珍，利用不鏽鋼黏土創作，將屬性堅硬、不易精雕的鋼元素，賦予溫度及輕巧細膩的柔美質感。