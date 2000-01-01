楊惠芳／臺中報導



十二年國教新課綱預計一百零八學年實施，大學考招新方案預計一百一十一學年實施，但素養怎麼評量？教育部高教司長李彥儀昨天表示，一百零七年將先行試辦「十八個學群對應的高中學習歷程」，讓高中生先行準備，目前的高一生適用，一百一十一學年全面實施。



全國大專院校的教務、校務主管聯席會議，昨天進行第二天議程，探討新課綱和少子化後，大學選才的策略連動。其中高中學習歷程將被重視，但素養如何評量成為關鍵。



高教司指出，大學十八個學群要求的能力與素養不同，例如資訊學群重視進階設計研究、科技跨科專題等；外語學群重視學生修習第二外語。學習歷程方面，外語學程重視「檢定證明」；社會心理學群重視自傳、讀書計畫和服務學習；大眾傳播學群則重視學習作品與檔案、競賽表現等。



李彥儀表示，將要求大學各系所訂定該系重視的高中課程，研擬「大學十八學群與高中課程諮詢輔導參考表」，讓學生升高二時就可依據參考表，擬訂自己的選修方向及讀書計畫。



義守大學教務長周兆民舉例，各國大學招生要求不同，例如南韓從分數掛帥轉為重視實力及創意；英國重視學生的學習歷程；德國重視學生分析批判及研究能力；以色列拒絕死背的教育，使該國在二十年內出現十位諾貝爾獎得主。