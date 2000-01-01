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PVC桌墊有毒？民團籲全面退出校園 (2017/6/17)
 

吳啟綜／臺中報導

　主婦聯盟等公民團體，昨天帶領學生前往臺中市政府前陳情，指出天天伴隨中小學學生寫字、用餐、午睡的綠色桌墊，材質多數是毒塑膠PVC，而PVC就是內含塑化劑與戴奧辛必備元素「氯」的最毒塑膠，要求PVC毒桌墊全面退出校園。臺中市教育局指出，將要求各校落實檢驗機制，讓學生使用具檢驗合格證明的製品。

　公民團體昨天陳情時，當場燃燒學生使用的綠色桌墊時，出現綠色火焰，代表含氯，就是有戴奧辛成分。

　主婦聯盟臺中分會會長張明純表示，近年關心食安與校園午餐，推動基改退出校園，但重視桌上食安的同時，卻忽略了校園午餐下的毒桌墊。中小學教室常見全班學生使用含PVC塑膠的桌墊，學生在校時幾乎全天接觸，令人擔憂毒塑膠桌墊影響與危害學生。

　主婦聯盟臺中分會副會長許心欣指出，經濟部標準檢驗局二○一五年抽驗雙北市售塑膠軟質桌墊，高達八成五樣品的塑化劑超標；二○一六年再抽驗時，也有兩成塑化劑超標不合格，PVC桌墊塑化劑超標問題非常嚴重。

　林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，PVC裡有塑化劑，塑化劑是一種環境荷爾蒙，會干擾正常內分泌系統的平衡和功能，長期暴露於塑化劑下，可能引起男童雌性化、女童性早熟及增加女性罹患乳癌的機率。除了桌墊外，遊戲場地墊、雨衣都是PVC塑膠製品，如果一邊玩，一邊吃東西，容易將塑化劑吃進肚子，因此，吃東西前一定要先洗手。

　臺中市教育局表示，將要求各校針對學生經常使用的桌墊、切割墊等塑膠製品，落實檢驗機制，只要是學校進行學用品代購，都須請廠商先行出具檢驗合格證明，才能採用。

圖說：主婦聯盟等公民團體，前往臺中市政府陳情，希望PVC毒桌墊全面退出校園。圖片提供／主婦聯盟
 
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