張彩鳳／苗栗報導



「你買雙連梨，送偏鄉學童去遊學。」苗栗縣卓蘭鎮雙連國小透過創新創意計畫，學童為社區賣梨，也為自己開拓視野，六名畢業生將利用社區回饋的基金，在暑假前往菲律賓遊學兩週。



水梨進入生產旺季，雙連國小昨天舉辦「『賣』向國際一『梨』路，圓偏鄉學童遊學夢記者會」，縣長徐耀昌讚揚師生的努力，讓偏鄉小校走出自己的一條路，體現「給他魚吃，不如教他釣魚」的最佳例證。徐耀昌並當場認購一萬元雙連梨。



中山大學、臺南大學及中原大學教授群合作推出「梨想家園．看見雙連」計畫，成功打造雙連社區高接梨的專屬品牌「雙連梨」，所得利潤百分之三十約二十二萬元，回饋學校。去年校長沈羿成上任後，力邀親朋好友買水梨替代祝賀盆花或牌匾，替果農行銷了七十多萬元水梨，學校也獲得十二萬元校務基金。五月中，雙連社區的高麗菜滯銷，校方把高麗菜做成泡菜，並運用網路行銷，協助菜農突破困境。學生的用心，不但幫助社區發展，也為自己開啟了遊學之路，讓家長很感動。



六名畢業生月底將出發遊學，江元劭、羅翊翎既興奮又緊張，希望帶回滿滿的收穫，兩人還不忘提醒大家踴躍購買雙連梨。



圖說：位處偏鄉的苗栗縣雙連國小，學生幫社區賣梨，獲得出國遊學的機會。攝影／張彩鳳