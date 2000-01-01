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「社論」梅雨災害對前瞻計畫的考驗 (2017/6/16)
 

　繼今年首波梅雨鋒面伴隨西南氣流，在六月初襲臺造成多人傷亡之後，第二波梅雨鋒面挾帶旺盛西南氣流從前天起籠罩全臺，氣象局預測這波鋒面系統將在臺灣上空滯留九天，引發致災性暴雨，呼籲各地民眾嚴加防範。

　因應這波梅雨鋒面來勢洶洶，行政院長林全昨天取消下鄉視察前瞻基礎建設，坐鎮臺北統籌指揮防救災調度。相對於「六二暴雨」被批評救災慢半拍，行政院這次提前動員防救災，是否能把災情降到最低，備受矚目。

　更值得注意的是，在行政院執意推動八年八千八百億元前瞻計畫，引發各界批評聲浪不斷的敏感時刻，接連有兩波梅雨鋒面伴隨西南氣流強勢侵臺，對行政院推動前瞻計畫的正當性，意外成為最嚴苛的隨堂測驗。

　從經濟部水利署在「六二暴雨」過後檢討豪雨致災原因，決定重新評估並調整前瞻水環境計畫中，編列七百二十億元改善各縣市排水系統的輕重緩急，凸顯經濟部提出的前瞻水環境計畫，缺乏科學依據，也不夠嚴謹。

　「六二暴雨」雖是近二十一年雨勢最凶猛的梅雨鋒面，卻未打破歷史紀錄。臺灣從一九九六年賀伯颱風之後，頻頻出現破紀錄的極端降雨，歷年累積的觀測資料，應足以作為水利署規畫水環境計畫的科學依據，怎麼會計畫提出幾個月後，就被一場梅雨給推翻了？也難怪各界強烈質疑前瞻計畫規畫過程急就章。
 
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