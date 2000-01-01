楊惠芳／臺中報導



十二年國教新課綱實施後，高中著重多元選修及核心素養教學，大學要如何銜接？教育部高教司長李彥儀昨天在全國大學教務主管會議表示，十二年國教將影響大學選才，大學申請入學比率會愈來愈高，考試分發入學只有兩成多；教育部將編列經費推動「招生專業化機制」，讓大學看到高中生的學習歷程，注重多元表現。



教育部指出，大學入學管道中，申請入學已成為主流，例如今年高中升大學的申請入學人數，已占總數的百分之五十點六九，繁星百分之十五點九六，考試分發入學百分之二十四點二八，其他特殊管道為百分之九點零七。未來搭配十二年國教領綱實施，會逐年提高申請入學比率，大學應提早因應。



對高中生影響最大的是，未來大學招生將不再只是成績至上。李彥儀說，未來大學招生不再以單一的學測成績作為篩選的唯一標準，將參考學生在校的多元選修課程、校外表現及專題成果等。



中山大學教務長劉孟奇說，面對十二年國教和申請入學比率提高，大學必須以「多資料參採」、「重視學習歷程」進行選才，也就是除了考試成績外，高中修課歷程、非學業表現都列入選才的重要依據。



不過，劉孟奇指出，目前申請入學的審查資料五花八門，缺乏一致性，需要建立更系統化的審查資料架構，書面審查需要更明確的SOP，建立審查評量尺規，才能回應十二年國教領綱精神，符合大學校系選才目標，並強化申請入學的審查公信力。



李彥儀強調，大學科系必須重新檢視選才方式，如何從學生學習資料中找到適合的學生，相當重要。因此，教育部將協助各大學成立招生專業規畫的專責單位，協助學校關注學生多元表現。