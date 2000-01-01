陳景清／高雄報導



高雄市永安區新港國小校長謝瑛娟，可說是「最會做裁縫的校長」。新港國小每個畢業生，都可以收到校長親手製作的手作包當畢業禮物。



三月起，新港國小十二個應屆畢業生設計手作包，決定尺寸，挑選布料，交給校長製作。



謝瑛娟說，因為媽媽是裁縫師，她從小就把裁縫車當玩具。也許因為遺傳到母親的裁縫天賦，兩年前逛百貨公司時，因緣際會買了縫紉機，開啟利用休閒時間做拼布包的興趣。短短兩年，竟然累積上百件作品，還在高雄市大港自造節與校慶中展示。



謝瑛娟說，她在學習的過程中，發現興趣使人廢寢忘食，因此真心期盼每個學生，都能找到自己感興趣的事，並且努力學習，讓自己的天賦得到自由發揮；現在，學習管道已經不再局限於課堂中，只要有心，許多地方都可以發現珍貴的學習素材。



也許有人會問，大量製作的包包，不但便宜、漂亮，選擇又多，何必堅持手作？謝瑛娟說，想為畢業生親手製作禮物的心意無價，她希望校長的手作包，可以提醒畢業生帶著好奇心，智慧及勇氣，探索這個世界，迎接挑戰，也可以用手作包收納成就感。



謝瑛娟說：「這個手作包，校長提供保固，若是有脫線、需要修整的情況，歡迎回學校找校長！」



圖說：高雄市新港國小校長謝瑛娟每年都親手縫製手作包，送給畢業生當禮物。攝影／陳景清