劉偉瑩、阮筱琪／臺北報導



家扶基金會昨天發表《臺灣兒少權益白皮書》，指出臺灣兒少人口占總人口百分之十七，兒少預算卻僅占總預算百分之二點四三；每年近兩千名兒少死亡，政府卻未重視兒童死因分析。家扶呼籲，政府應提高兒少福利預算，推動兒少相關措施；建立兒少死亡檢視機制，找到預防方法。



家扶基金會執行長何素秋表示，臺灣兒少總預算僅占總預算的百分之二點四三，與美國相差三倍，相關公共支出占國民生產毛額百分之零點二三，與OECD國家相比敬陪末座，希望政府應增加兒少預算，提高學雜費減免，推動偏鄉早療，延伸兒童醫療補助年齡等。



何素秋指出，根據衛福部統計，每年仍有近兩千名兒少死亡，平均每天有五名。兒少死因非常多元，包括意外、兒虐等非自然死亡，政府應重視死因分析，找到原因和預防方法。



家扶也強調，要強化兒少社會參與機會，特別是被邊緣化的族群和有創傷的兒少，要協助他們重新參與社會，建立與人際之間的連結，累積社會支持。



針對家扶調查，衛福部表示，兒少死因統計，每年都有進行國人死因統計與歸類，並區分各年齡層死因，以去年為例，一歲到五歲學齡前兒童、十二歲到十七歲少年以事故傷害為死因之首，六歲到十一歲學齡兒童則以惡性腫瘤居首，下週一將會公布一百零五年結果；至於兒少預算偏低問題，由於政府各部門如教育部、法務部等，都有兒少預算編列，必須進行跨部會會議，全面檢討。



社家署表示，有關各部會兒少預算，正陸續回報中，預計十一月會提出CRC國家報告，呈現兒少預算細項。