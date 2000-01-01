劉偉瑩、楊惠芳／臺北報導



十二年國教在二○一一年實施後，升學壓力似乎並未減輕，兒童福利聯盟調查發現，半數學生有學習疲勞情形，甚至一成三的學生已達「學習過勞」，疲勞平均分數十點八一分，高於二○一一年的十點三七分。



兒福聯盟昨天公布「二○一七年臺灣學童學習狀況調查報告」，與二○一一年相較，學生過量疲勞的比率沒有降低，中等疲勞和輕微疲勞的比率卻上升百分之三，幾乎無疲勞的比率反而下降百分之四，國中生和六都學生的學習疲勞程度也比較高。這項調查主要對象是國小五、六年級與國中七、八年級學生，回收一千七百零八份有效問卷。



造成學習疲勞的因素，以家長的壓力最多，五成二的家長會拿孩子課業表現和別人比較，比二○一一年增加百分之八；三成二曾因課業表現不佳而被家長言語羞辱，兩成曾因課業不好被家長體罰。自我期許也是學習疲勞的來源，四成六學生覺得成績無法達到自我期望，三成六擔心跟不上同學。



調查顯示，考試頻率雖比二○一一年減少，但放學後要花四小時以上寫作業、看書的學生，從一成上升到一成六；放學後要上補習班的，從六成二上升到六成五。



兒福聯盟昨天邀請學生代表分享心情，八年級的卉妤說，壓力來自自我要求，因為想拚進理想高中，多元入學對她沒有太大幫助。



兒福聯盟執行長陳麗如呼籲家長少些比較、少些壓力，與孩子多些討論、多些關心。



教育部國教署署長邱乾國表示，學生最大的壓力來源應該是家長的期待，家長不要以分數作為孩子學習成效的標準。



全國家長團體聯盟理事長黃國盛指出，學生從國小就開始有學習壓力。他也坦承，家長的觀念要改變，現在技職體系不一定不好，只要認真，念技職仍有機會出人頭地。