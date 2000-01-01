阮筱琪╱澎湖報導



澎湖縣講美國小全校只有三十名學生，但有十九人加入棒球校隊，日前一舉奪得一百零五學年度全國軟式少棒冠軍。



球員陣營中，還有兩個女生球員曾靖貽、林婕瑜，運動精神不輸男生；下個月中旬，講美少棒隊將代表臺灣，赴日參加「IBA-boys世界軟式少棒錦標賽」。



球隊投手兼隊長的六年級學生辛誌陽，從二年級就加入球隊，開始練球。他說，原先只是因為愛看職棒比賽，所以加入球隊。



球隊隊員多半住校。辛誌陽說，為了練習，他曾經有一個星期都沒有回家；他未來想進入中華職棒，因為希望能「打球賺錢給爸媽」。昨天辛誌陽前往馬公國中參加體育班考試。提到最喜歡的球員，辛誌陽說，最支持日籍球員大谷翔平，「因為他會打擊又會投球」。



校長鄭源順說，球隊的成功，都靠教練王長壽的指導，「因為學生少，王教練無法挑球員，只好看學生的特質，適合哪個位置就放在哪裡。」



除了訓練球技外，教練也嚴格要求球員生活態度，看重品德教育，讓小球員對他「又愛又怕」。



目前，縣府也補助球隊經費，以鐘點教練方式，加聘兩名教練協助。但今年球隊隊員有六個畢業生，加上少子化的影響，鄭源順說：「得傷腦筋招收新隊員了。」



圖說：講美國小棒球隊對隊員品格要求甚於球技。圖片／翻攝自講美國小棒球隊臉書