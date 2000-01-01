楊惠芳／臺北報導



高教工會昨天公布「私立大專校院轉型及退場條例」退場草案調查顯示，九成四大專師生認為，學校無法正常營運且侵害師生權益時，教育部應接管；九成六認為，學校如退場，應直接解散清算，讓校產回歸公共。



高教工會指出，依據教育部資料推估，一百一十二學年時，可能有二十所到四十所大學退場或整併，粗估這些學校的校產可能高達新臺幣一千三百億元，退場條例如果通過，可能加速校董掏空校產。s



高教工會呼籲，學校停辦後，這些由學費、國家補助和捐款等公益資源累積而成的校產，應直接進入解散清算程序，回歸公共，作為充實高等教育的經費；財務或教學事項已嚴重影響校務正常營運及師生權益的學校，教育部應依《私校法》向法院聲請解散原董事會，接管這間學校。



調查指出，八成八師生反對政府編列新臺幣五十億元退場基金，撥給辦學不力的校董辦理轉型、退場；超過七成師生認為，應把預算拿來調降生師比，改善教學品質，提高聘僱專任教師及降低學雜費等，以促進高教公共化。



高教工會青年委員會召集人蘇子軒說，違反《私校法》的私校，教育部應接管，但教育部最新送交行政院的版本，不但未增加對校董的課責機制，反而進一步放寬列入專案輔導的要件，例如，學校財務狀況已嚴重影響校務正常運作、生師比或教學品質未達標準者，「在屆期未改善或改善無效果時」，才須接受「專案輔導」，根本自廢武功。

