陳中興、陳景清／連線報導



為預防畢業典禮出現暴力衝突事件，各地警局少年警察隊員警會到國高中學校門口站崗、巡邏，而各校校內還是以訓導人員及教官為主。許多學校擔心教官退出校園後，畢業典禮防範暴力衝突要由誰來維護。



桃園市少年警察隊上個月請教育局提供全市一百零五所公私立國高中畢業典禮時間表，並視需要派出警力前往巡邏。教育局學輔校安科股長徐朝愷說，基於校園安全，全市國中小學會與鄰近派出所簽訂「校園安全支援約定書」，在畢業季藉由警力巡邏，協助學校安全維護，防止衝突事件發生。



桃園市警局少年隊隊長韓仁盛表示，為了不驚擾畢業典禮歡s樂氣氛，少年隊員警會以安全疑慮較高的學校優先調派警力進入，再以設置諮詢攤位方式，提供學生及家長諮商。少年隊員警也會穿著有標誌的背心，在校園內協助維護安全。



桃園市永豐高中祕書陳建良說，在親師座談會及畢業典禮時，都會請員警到校巡邏，並在畢業典禮結束後，要求學生不要在外逗留，趕快回家。



桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福說，教官退出校園後，相關單位要有校園安全的維護措施；對於少部分學校在畢業典禮發生暴力衝突事件，教育局及警察局必須有妥善的防範措施，並針對重點學校巡邏，才能鎮懾暴力事件發生。



高雄市教育局長范巽綠表示，教官退出校園後，將由校安人員取代，而校安人員也大都是退役教官或退休警察人員擔任為主，對於校園安全、學生輔導並不陌生。她說，高雄市有許多退役教官，除擔任校安人員外，也擔任探索教育的教官，頗能勝任。



高雄高工校長楊狄龍表示，該校目前還有教官，未來希望教官能轉任校安人員，除維護校園安全外，也賦予輔導學生任務。