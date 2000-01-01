

日本福岡縣五十二歲男子，被發現死亡一個多月，只留下「好想吃飯糰」字條。他因肝硬化無法繼續工作，倚賴社會救助津貼生活，不到半年，福利事務所認為他沒積極找工作，終止其社會救助而餓死。



去年，坎城影展金棕櫚獎最佳影片《我是布萊克》，敘述英國五十九歲的木匠布萊克，因罹患心臟病無法工作，希望申請到失業津貼維持生計。他開始學電腦填寫申請表，社福官僚百般刁難，屢屢被拒於門外。於是在官署外牆噴寫抗議文字：「我是布萊克，我要求在餓死之前收到一個確切的上訴日期！」引起路人共鳴。不料就在法院受理申訴時，他卻病發而亡。導演希望政府和社會聽到，在冷酷體制下，貧困者吶喊的絕望心聲，建立更人性的救助制度。



資本主義主張「自己人生自己負責」，貧困皆因懶惰而生。為了不讓社會福利成為依賴、資助懶人，因而設下層層關卡嚴格審查，排擠投機取巧來求助的貧困者，卻忽視結構的重要因素。



我國社會救助門檻高於日本和英國，貧困者更難獲得救助。法律規定，以生活共同體畫列親屬，雖不同居或已無往來的親屬，仍被合計財產，而認定為非低收入戶；家中成員未能證明收入或未能就業者，以「工作收入擬算」認列為收入，來排除資格，令需求者求助無門。這是亟須改革的法規。