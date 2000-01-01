劉偉瑩、楊惠芳、阮筱琪／連線報導



昨天，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）宣布與中國建交，雙方並在北京簽署建交聯合公報。我國外交部長李大維隨即宣布，即日起終止與巴拿馬共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助，撤離大使館和技術團人員。我國邦交國減至二十個國家。



李大維表示，我國和巴拿馬共和國邦誼超過一世紀，瓦雷拉政府無視臺灣長期協助巴國整體發展，竟因經濟利益屈服於中國，並欺瞞中華民國政府至最後一刻，表達強烈不滿。



政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，國際政治現實上來說就是強權當道，國人應認清事實，政府要積極展開兩岸對話，勿以為可繼續維持現狀。他預計未來我國邦交國會再減少。



目前臺灣共有一百九十一名巴拿馬籍留學生，其中一百零二人是修讀學位生，兩人是僑生，八十七人是大專附設華語文中心的學生。教育部國際及兩岸教育司副司長藍先茜表示，其中共有五十九人領取外交部的「臺灣獎學金」，每月新臺幣三萬元，至於是否續領獎學金，將尊重外交部處理原則。



銘傳大學表示，該校有十多名巴拿馬學生，自費生可依個人意願決定是否繼續就學，領臺灣獎學金的學生則須看外交部態度，或轉為自費生繼續就讀。



另外，巴拿馬每年提供臺生每月九百美元（約新臺幣兩萬七千三百元），前往巴拿馬修習西班牙語十個月。今年從三月開始有十二名學生前往，原本預計明年初返國，這項獎學金是否中斷，將由外交部與對方協商。



巴拿馬首都「巴拿馬城」與臺北市互為姐妹市，臺北市長柯文哲昨天表示，能夠維持就儘量維持，民間或市府層級能做多少算多少。