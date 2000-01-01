張彩鳳／臺中報導



杜絕不適任補教教師，臺中市教育局決定建立「檢核良民證、聯合稽查、要求依法即時通報」三層嚴密防護機制，邀集臺中市補教協會研商制定「補習班管理自治條例」草案，未來補習班不適任教職員也要納入通報機制，以及補習班實名制，杜絕不適任教育人員進入補教界，加強保護學生學習權益及安全。



教育局表示，立法院已在五月二十六日三讀通過《補習及進修教育法》第九條修正條文。教育局同步修訂現行「臺中市短期補習班管理規則」，要採取三層嚴密防護措施保護學生。



第一層防護為補習班業者申請設立或教職員異動，都須以真實姓名報送身分資料給教育局，檢核教職員近三個月「警察刑事紀錄證明」，並透過「全國不適任教育人員查詢系統」，再次查核確認無不適任情事。



第二層防護透過聯合稽查，加強查察補習班教職員名冊，並建立機動性的嚴密查核機制，若發現名冊未留班備查，或名冊所列人員與核定不符時，即依法裁處，要求限期改善並列管追蹤。



第三層防護則要求補習班於知悉發生性平案件時，應依法通報，並立即保護學生，隔離不適任教職員工與學生再次接觸，視情節輕重解聘僱該名教職員工。此外，教育局並每年針對補習班進行公安講習，加強宣導相關防制及法令規定。