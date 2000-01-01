阮筱琪╱臺北報導



臺北市復興小學學生蔡宇翔與臺北美國學校國中生許勝傑、許雲婕是好友，平常會一起玩機器人、寫程式，曾設計會踢球、舉重的機器人。但他們發現不是每個兒童都有相同機會，決定分享資源，仿照電影《大英雄天團》的相撲機器人擂臺賽，以「小孩教小孩」方式推廣機器人程式教育，目標是巡迴全臺二十個國小或社區。



為吸引目光，許勝傑、許雲婕說服長輩把貨車改裝成行動擂臺，上週六載著器材，前往臺北市東園國小展開第一場鋼鐵擂臺賽，並進行機器人、程式撰寫教學。許勝傑說，一般人看到教師都會有點害怕，但他們是學生，大家感覺比較親切。



蔡宇翔先前參加校際杯機器人大賽時，旁邊是萬大國小代表，兩校學生因此認識。萬大學生發現復興的機器人很厲害，提出交流邀約；由於萬大、東園國小有機器人共學社團，加上萬大校舍正在整修，於是擂臺賽首部曲設在東園國小。兩校家長發現，透過校際交流，不但孩子學習興趣提升，也能吸引其他孩子學習。



蔡宇翔的爸爸蔡祈岩說，活動點子都由孩子發想，家長只負責開車、報名事宜及會場後勤工作；日前在東園時，因為是第一場活動，家長和孩子各講一半課程，未來會漸漸放手讓孩子主持。



圖說：學生蔡宇翔（中）、許勝傑（左）及許雲婕（右），利用假日推廣機器人程式教學。圖片提供／蔡祈岩