報導／阮筱琪 圖片提供／光啟社



記者國小四年級時，曾經寫信給電視英語教學節目主持人「傑瑞叔叔」，請教學好英語的方法。沒想到一週過後，收到傑瑞叔叔的回信，他親筆以中文寫道：「我建議你多看英文雜誌，多聽英語節目，相信就可以學得不錯。」對當時才十歲的記者來說，電視上的節目主持人，竟然如此真誠的寫回信，傳送了莫大的鼓舞。雖然信件早已不見蹤跡，但當時的溫暖感受，仍一輩子難忘。





長期透過電視傳播，進行社會教育，關懷弱勢、原住民、愛滋病患及外籍移工的光啟社董事長丁松筠神父，就是擔任英語教學節目主持人而家喻戶曉的「傑瑞叔叔」，今年五月三十一日因心臟病過世，享壽七十五歲。內政部原本計畫在六月一日頒發中華民國身分證和國籍歸化證書給丁松筠，沒想到他已來不及領取，令人遺憾。



奉派臺灣奉獻服務



丁松筠神父於一九四二年，在美國加州聖地牙哥出生，是家中的長子，十歲父親過世，由母親獨自扶養他和兩個弟弟長大。



丁松筠很早就開始打工賺錢，高中時受到一同在動物園打工的同學影響，立志成為神父，一九六○年進入耶穌會修道。大弟丁松青，也在三年後追隨他的腳步，進入耶穌會，成為神父；一九六七年，丁松筠被派到臺灣，開始在寶島服務的生活。



真心跨越階級距離



剛到臺灣，丁松筠在輔仁大學教哲學。射手座的他很愛熱鬧，總帶著吉他，以歌曲和故事結合哲學課程，很受學生歡迎。之後到天主教傳播機構光啟社服務。



當時曾任丁松筠中文祕書的監察院副院長孫大川說，每天下班時，光啟社工作人員會相約吃飯，但丁神父總是不和大家吃飯，而是背著吉他，到工地和外籍移工、原住民同樂，「他真心擁抱臺灣不同階層的人」。



細心規畫節目內容



丁松筠打破了傳統對神父的角色認定，在螢光幕上以開朗的傑瑞叔叔形象，主持英語教學節目，以各種有趣好玩的方式，帶領兒童學習英語。丁松筠在構思節目內容、考慮教學方向、決定表現形式時，都很細心，而且要求工作人員傳達正向積極的價值觀，鼓勵觀眾思考人生。



與他相熟的光啟社員工都說：「傑瑞叔叔主持節目，內容已經不限於教英語。」



回憶與丁松筠共事的經歷，光啟社工作人員笑中含淚的說，丁松筠是「最不像神父」的神父，他會彈吉他唱〈燒肉粽〉，扮演各種角色教英語，他也是獲獎的紀錄片導演，平常還會幫資源回收的阿婆一起推推車，和坐著輪椅，在街頭賣口香糖的身心障礙人士像朋友一般談話。



丁松筠曾希望效法史懷哲，在窮僻之境服務人群，但最後是在臺灣以大眾傳播，貫徹奉獻初衷。數十年來，他不斷將富有社會教育意義，和正面積極的樂觀訊息，傳播到臺灣每個角落。丁松筠的遺願是拍攝十六世紀來華神父利瑪竇的紀錄片，光啟社表示，會全力完成。



圖說：希望效法史懷哲的丁松筠神父，一生在臺灣以大眾傳播宣揚積極人生觀與宗教關懷。