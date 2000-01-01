李榮茂、詹伯望、陳景清、洪素蓉／連線報導



為了讓畢業生留下美好回憶，各地學校積極規畫畢業系列活動，例如臺東縣臺東高中、臺南市學甲國小及深坑國小有單車挑戰活動，臺南市七股國小獨木舟體驗，高雄市鼓岩國小風帆橫渡愛河，臺南市和順國小種鳳凰花，讓畢業生體驗多元的學習課程。



臺東高中六十名學生參加「東富自行車快樂行成年禮挑戰」活動，挑戰一天騎完花東兩百公里壯舉。學甲國小的「單車款款微旅行」，五十五名畢業生騎腳踏車探訪社區，參拜慈濟宮、集和宮，同時祈願求學路順遂。深坑國小畢業生騎單車拜訪文和、崇和國小，並以陶笛快閃表演交流分享，考驗畢業生的體能及表演才藝的勇氣。



七股國小設計的遊學課程，包括到光復實小認識紅樹林生態、划獨木舟等。學生黃紫晶體驗獨木舟後表示，剛開始緊張又害怕，不敢下水，最後玩到欲罷不能。



和順國小八個畢業班，每班種下一棵鳳凰木幼苗，為國小生涯留下最美記憶，大家還約定畢業典禮後組織「護樹隊」，返校為樹苗澆水。



鼓岩國小舉辦風帆挑戰橫渡愛河活動，由該校第一屆風帆隊畢業學長蔡秉諺領軍，帶領學弟學妹駕駛OP帆船「乘風揚帆、鼓岩啟航」，當九帆齊發，駛過愛河河面時，場面十分壯觀。畢業生汪啟帆說，希望以後能駕駛大型風帆出海。



圖說：臺南市七股國小學生享受划獨木舟的樂趣。攝影／李榮茂