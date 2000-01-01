今年國中會考國文科寫作測驗成績揭曉。六級分考生有兩千五百餘人，比去年減少兩千四百餘人，是四年來最低；相對的則有近四千兩百人零分。作文零分原因五花八門，有完全沒寫，有文不對題，有嚴重曲解題意，甚至有用外文作答者，都形同對作文的「放棄」。



當然，有人指出，從一百零三年到一百零六年國文科會考能力等級變化來看，精熟等級人數百分比緩步增加，「待加強」的比率則緩慢減少，其中包括寫作測驗的「貢獻」。但是，也有一些國文教師指出，明年起大學學測國文科改為寫作和選擇題分開獨立施測，有些國中國文成績不錯的學生，升上高中，發現答題能力及寫作技巧有「失靈」現象，憂心獨立施測能否過關。



關鍵所在，似乎在閱讀素養教育尚未建立良好的銜接。閱讀的吸收，是培養寫作能力的基礎。面對大學學測國文考試革命性變革，近兩三年來，高中有加強培養學生閱讀素養的趨向，而國中的閱讀教育尚未見明顯改變。「國際學生能力評量計畫」（PISA）稍早前公布，有關我國十五歲學生閱讀表現的全球排名，二○一五年是第二十三名，比三年前的第八名，一下子倒退十五名，確實是一大警訊。



寫作培養學生躋身公民所需的思考力、表達力及溝通力，教育部對提升國中小學生閱讀寫作能力相當重視，日前表示除增設閱讀教師，也將營造良好的閱讀環境。提振學生閱讀寫作能力，應成為親師生共同關切的全民運動，讓國高中國文教育緊密銜接，消除學生適應不良的現象。