張彩鳳、吳啟綜／連線報導



紀錄片《看見臺灣》導演齊柏林，執行空中勘景時不幸罹難，不少環保人士在臉書上悼念，感謝齊柏林拍出《看見臺灣》，並將許多不為人知的環境問題呈現在大眾眼前。桃園在地聯盟理事長潘忠政昨天在臉書感謝齊柏林，除了他無償授權照片外，透過《看見臺灣》呈現觀音的汙水畫面，桃園海岸的水質開始受到控制，當年的黑海、紅海、紫海現在都已不復見；去年開始，已經有許多居民開始看到蛤蜊、海瓜子了。



潘忠政在臉書上特別放上二○一四年向齊柏林粉絲團求援，授權刊印的一張空拍桃園藻礁圖。潘忠政說，每年春天無節珊瑚藻旺盛的造礁成長，會把桃園藻礁海岸點綴得「像是擦了胭脂一般嫣紅」，極具世界自然遺產價值。



獲悉齊柏林不幸身亡的消息，南投縣東埔國小校長洪春滿表示，當年在紀錄片片尾演唱〈拍手歌〉的原聲童聲合唱團學生，如今已是高中生，但只要合唱團演出，學生都會回來參與，聽到齊導演身亡的消息，大家都很難過。



齊柏林墜機當晚，原聲童聲合唱團正好在臺南市演出，團長馬彼得特別調整了安可曲目，讓學生演唱〈送別〉這首歌曲，並加了一首齊柏林最喜歡的歌〈乘著氣球上天空〉，希望用歌聲向齊柏林致敬。馬彼得在指揮〈送別〉時一度啜泣落淚，歌曲結束後，小朋友更上前給予擁抱和安慰。



洪春滿說，目前大家都還處在悲傷中，未來是否會有相關紀念活動，尚未規畫。臺北市長柯文哲則說，《看見臺灣》第二集開拍後續事宜，市府會儘量幫忙。