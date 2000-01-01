報導／吳啟綜



美國職籃NBA總冠軍正如火如荼開打，西區冠軍金州勇士隊靠著雙「MVP（最有價值球員）」杜蘭特、柯瑞的優異表現，加上堅強的防守及團隊戰力，在七戰四勝制中，取得三比一聽牌優勢，只要再勝一場，就能捧回去年沒能奪得的總冠軍杯。雖然昨天騎士隊扳回一城，但勇士隊已寫下NBA季後賽十五連勝的紀錄。



勇士隊與騎士隊連續三年在總冠軍系列賽中交手，前年，勇士隊以四比二勇奪總冠軍；去年，勇士隊遭騎士隊逆轉，以三比四將總冠軍拱手讓給騎士隊；今年，騎士補強了迪朗和高華，勇士隊則網羅了杜蘭特，但杜蘭特身手明顯高過騎士隊的迪朗和高華，讓勇士隊實力再提升一級。



騎士隊今年例行賽雖然打得跌跌撞撞，仍以東區第二種子打進季後賽，「小皇帝」詹姆斯在季後賽也表現神勇，完成多項個人紀錄里程碑，包括在總冠軍戰第一戰，創下個人在季後賽總得分突破六千分，超越喬丹，成為NBA第一人；季後賽三分球超越溜馬傳奇射手米勒的三百二十顆，成為史上第二；總冠軍賽籃板總數也擠下湖人傳奇球星魔術強森，成為史上第八。



詹姆斯在今年NBA總冠軍戰第二戰與第四戰，都獲得大三元，生涯總冠軍戰大三元次數達九次，超越魔術強森八次的紀錄。



詹姆斯在總冠軍戰系列平均大三元的表現，卻難敵勇士隊的杜蘭特、柯瑞連線。杜蘭特總冠軍戰平均得分三十四分，全隊最高，尤其第三戰投出關鍵逆轉三分球，美國媒體看好他能成為今年總冠軍戰MVP；而「咖哩小子」柯瑞也有二十五分貢獻，加上「浪花弟」湯普森恢復火力，第二戰攻下二十二分，第三戰得三十分，以及格林、伊古達拉的籃板與防守，勇士隊處處開花，完全壓制騎士隊三巨頭詹姆斯、厄文與勒夫的表現。



去年騎士隊在一勝三敗劣勢中逆轉成功，美國媒體認為，騎士隊如想第三次奪得NBA總冠軍，除了要先做好防守外，也得想辦法降低杜蘭特的威脅性才行。





小球戰術得分效率高 風靡NBA



勇士隊連續三季打進總冠軍戰，靠的是「小球戰術」，勇士隊總教練柯爾就是最擅長執行小球戰術的教練。



什麼是小球戰術呢？運用這項戰術的球隊幾乎沒有高大的中鋒，完全以身材較短小的球員為主力，利用他們快速敏捷的特性，加快進攻速度，增多在三分線投球及得分的機會。小球節奏快，得分高，能旋風般的逆轉比數，但內線防守卻容易變得空虛，不過，勇士隊在防守上下足苦功，成為全聯盟最會防守的球隊。



勇士隊的小球戰術成功，成為各隊模仿的對象，就連過去強調高大內線打法的馬刺隊也效法勇士隊。