吳啟綜／臺北報導



臺北市政府昨天舉行一百零五學年度公私立國中畢業生市長獎頒獎典禮。獲獎學生中，螢橋國中腦性麻痺特教生曾德玉，非常勤學，克服身體障礙，在國小時就創作《臺灣歌謠之父——鄧雨賢》繪本，努力的精神值得學習。



臺北市長柯文哲致詞時，勉勵在場獲獎學生，人生不是一場馬拉松，而是由很多的短跑組成，每一次的勝利，都無法保證下一次的成功。柯文哲說，天分跟運氣都不是自己能決定的，努力才是成功的最關鍵因素。



螢橋國中校長歐陽秀幸說，曾德玉真的很勤學，國小時，就出版繪本，介紹〈雨夜花〉作者鄧雨賢。特教組長曲俊芳說，雖然曾德玉是特教班學生，但智力正常，只是口語能力較缺乏，必須透過平板與他人溝通。曾德玉從幼兒園階段，就在退休教師楊月琴陪伴下復健並閱讀，培養了對文史的濃厚興趣。



天母國中畢業生吳允棣是早產兒，因腦性麻痺，從小就必須穿矯正鞋，使用助行器；他熱愛圍棋，享受挑戰心智的成就感，目前已順利晉升業餘二段。



成淵高中國中部學生周柏崴，自國小三年級起，便開始接觸直排輪，他犧牲課餘及假日的時間，維持苦樂參半的訓練生活，投入直排輪技巧鑽研與重訓，多次在國際賽贏得佳績，今年以第一名入選國家代表隊，九月將參加南京世界邀請賽。



圖說：臺北市螢橋國中特教生曾德玉（中）好學不倦，昨天接受市長頒獎。攝影／陳壁銘