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「社論」防災意識　需要教育 (2017/6/11)
 

　日前一場梅雨季豪大雨，造成基隆基金一路淹水，滾滾泥水淹沒路面，六人在公車亭受困。當水深僅及腳踝時，民眾焦急的打電話求救，附近居民也隔著道路試圖協助，不過，水勢來得快，五分鐘後水深已經及腰。

　影片經由媒體播放，觀眾看著受困的一名女童，抱著家人滿臉恐懼，全都感到不捨。也有人提出疑問，當水深僅達腳踝時，為何打電話求助，卻不離開公車亭前往高處？

　其實那場大雨來臨前，氣象局首度啟動國家災防告警系統，透過手機簡訊提醒北海岸等地民眾，注意劇烈天氣變化。然而更重要的是，民眾收到預警簡訊後，是否知道隨後的應變動作？

　氣象局也有地震速報系統，因為臺灣幅員狹小，民眾收到預警後，可能只剩數秒到數十秒鐘。就算只剩十秒鐘，仍足以關閉火源，打開門窗，避開可能掉落物。但不少人聽到手機警報，卻誤以為是其他家電的聲響。

　臺灣是颱風、地震、洪水、土石流等天災頻繁地區，我們理應學習各種災害預防與應變常識。學生在學校參與地震演習，都學到抗震保命三步驟。但在實際生活場合，全民是否有防災意識，一旦地震真正發生，都能機警應變，而非不動如山、不知所措？

　未來，隨著技術進步，民眾手機更新，各項災防告警系統會更加完備。收到預警簡訊後的應變，卻需要更多教育與宣導。
 
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