楊惠芳、吳啟綜／臺北報導



紀錄片《看見臺灣》導演齊柏林日前才宣布將拍攝《看見臺灣Ⅱ》，沒想到壯志未酬，昨天他和助理攝影陳冠齊、凌天航空機師張志光，在花東縱谷執行紀錄片續集空中勘景時意外墜機，三人都罹難，齊柏林享年五十二歲。《看見臺灣》讓大家看到臺灣的美，也看到臺灣的土地遭到人為破壞，促成環境保護修法。



蔡英文總統在臉書表示，行政院相關單位已前往處理，請主要負責單位務必將事故原因調查清楚。她強調，齊柏林的作品讓大家看見臺灣的美好，也激勵更多人加入保育國土的行列，齊柏林過世是臺灣極大損失。



齊柏林原是公務員，本身懼高，為完成夢想，克服障礙，飛上高空。二○○九年八八風災，山林受到嚴重破壞，他第一時間搭直升機飛到災區，看見滿目瘡痍景象，決定拍攝《看見臺灣》，除了向朋友借錢，甚至將房子抵押貸款，最後耗資九千萬元完成拍攝，獲得第五十屆金馬獎《最佳紀錄片》、第四十七屆休士頓國際影展《劇情長度紀錄片評審團特別獎》和《攝影金牌獎》。



文化部長鄭麗君說，齊柏林的《看見臺灣》喚醒社會重視國土保育，開創紀錄片新精神，成為臺灣紀錄片典範。他的過世令人哀悼，希望大家永遠記得他從天空俯瞰臺灣時，對這片土地永恆的愛與疼惜。



內政部長葉俊榮指出，《看見臺灣Ⅱ》即將開拍，卻發生令人痛心的事故。在推動國土計畫的關鍵時刻，將延續齊柏林關懷國土的精神，給予國土更適宜的發展。



圖說：紀錄片導演齊柏林（右）八日宣布啟動《看見臺灣Ⅱ》拍攝計畫，昨天卻傳出在花蓮進行空中勘景時，因直升機墜毀而身亡。攝影／高修民