陳中興、陳景清、吳啟綜／連線報導



今年國中會考成績昨天已經寄發到各國中，各校特殊而優異的學生，也陸續被發掘。臺北市金華國中籃球隊的鄭曲平，之前已錄取建中體育班，這次會考獲得三十五點八分，可望再次錄取建中；桃園市桃園國中學生廖晨希，小時父親生病過世，為了實現成為醫生的夢想奮發讀書，拿到5A++。



臺北市金華國中籃球隊是全國國中甲組傳統勁旅，近六年有三年獲得JHBL聯賽冠軍。國三隊員鄭曲平除了球技不斷精進，對於課業也非常努力。在國三這年，即使每天練球都超過晚上七點，結束後，他還是堅持參加晚自習。他的苦讀與堅毅，在昨天放榜時看到了甜美的果實。



臺北市介壽國中學生華群宇，今年在全中運拿下田徑八百公尺金銀牌、一千五百公尺銀牌，這次會考五科A++。他說，課業與運動的兼顧必須付出許多的心力，也會感到疲憊，也一度想要放棄。但每當此時，他便會告訴自己：既然只差一點點便能達成目標，何不咬牙創造完美的結束呢？



桃園國中學生董少霖，曾拍過許多支廣告片，他充分運用時間，拿到2A++及3A+的好成績。他說，課業與拍片兼顧的方式是，上課專心聽講，全心投入，回家複習一遍，並早點上床睡覺。



高雄市正興國中學生林鎧言與蘇建彰五科滿分滿點，其中林鎧言還是體育常勝軍，無論是兩百公尺短跑、或五公里長跑，在校慶運動會皆奪牌。他雖然早已高分錄取雄中科學班，但直到會考前一天，仍持續參加學校的晚自習。



圖說：董少霖堅持上課專心聽講，得到會考理想成績。攝影／陳中興