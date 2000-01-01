報導／楊惠芳

攝影／陳壁銘



「起筆不停滯，落筆不作勢，純任自然，自迅速，自輕快，自美麗，吾有志焉而未逮」——這是書法家于右任的〈寫字歌〉，他認為，「寫字就是要自然」。國立故宮博物院以于右任寫書法的理念「自然」為名，即日起到八月二十七日舉辦「自然生姿態——于右任書法特展」，不僅是故宮首次舉辦于右任書法專題特展，也是故宮院藏于書的全貌展，以藝術文化及美學角度，詮釋六十四件精選作品，引領觀眾欣賞難得的墨寶藝術。



故宮「自然生姿態——于右任書法特展」展出的六十四件作品中，長達一千八百多字的〈第二次大戰回憶歌〉是罕見的墨寶。策展人林宛儒表示，這件作品寫於民國三十六年，當時于右任憂心時局紛亂，無法成眠而寫下，但當下沒有寫完，後來在火車上完成，反映他渴望和平的心境，不但字體優美而富姿態，點畫間隨處可見深厚功底，深得歷代草書精髓，足為後世小草楷模。

策展人何炎泉指出，故宮典藏〈第二次大戰回憶歌〉，背後有一段故事：于右任將這件作品送給長子于望德，于望德來臺後賣給收藏家，幾經轉手，由一名高雄收藏家購得。兩年前，一名中國大陸收藏家欲出高價購買，高雄這名收藏家認為，這件名作「應該留在臺灣」，主動探詢故宮收藏意願，最後故宮以一千兩百萬元購入典藏。

有「當代草聖」美名的于右任，也是中華民國迄今「任期最長」的監察院院長，長達三十四年之久，他的書作不僅為世人公認，也樂於饋贈，留下不少傳世墨寶。

「自然生姿態」特展共分兩個單元，第一單元「邁古超今：演變與發展」，主要是介紹于右任兩大藝術巔峰時期的成就——碑體與草體。第二單元「不朽經典：傳家與酬應」，則從于右任的人際關係與書寫物質等角度呈現書法特色。

于右任生平交遊廣闊，索書者眾，面對背景相異、親疏不同的親友，他對書寫內容及筆墨紙張的選擇，都有不同。

為了這次展覽，于右任的孫子于建中特別返臺。于建中表示，祖父為了讓後輩對書法感興趣，常常會寫些小作品給孫輩，像捐贈給故宮的「冬天已到了，春天還會遠嗎」，就是寫給孫女于待燕的，內容為英國浪漫詩人雪萊的詩句，用筆圓勁豐潤，筆畫間蘊含不少細緻的變化與趣味。

另外，〈辭斗口農場詩〉的書寫背景，為民國十八年時，陝西大飢荒造成兩百多萬人餓死，事後，于右任以老家涇陽斗口村祖產為基礎，創辦「斗口村農事試驗場」，傳授農民農耕技術，並將農場捐出。詩為民國三十年辭別農場所作。



圖說：國立故宮博物院舉辦「自然生姿態——于右任書法特展」。