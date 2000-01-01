楊惠芳、阮筱琪／臺北報導



國中教育會考成績昨天公布，今年寫作測驗題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見……」，共有四千一百九十一名考生零分，六級分考生只有兩千五百六十一人。臺師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年作文題目首度以圖表呈現，雖然不易離題，但要拿六級分不容易。



對於學生作文表現未盡理想，教育部國教署長邱乾國表示，除增設閱讀教師外，也從營造閱讀環境等方面著手，提升國中小學生閱讀寫作能力。



高雄師範大學教授謝奇懿指出，考生的作文內容取材多元，例如不少考生寫婚喪祭祀，也有人寫大甲媽祖繞境，或是原住民、新住民或美國華僑等不同文化活動，思想和情感呈現多樣性。不過，多數考生都從生活經驗敘寫，例如端午節吃粽子，中秋節吃月餅。



另外，心測中心公布六級分樣卷，包括臺北市介壽國中學生許令宜、中正國中戴珮程的作文。有寫日記習慣，也愛看各類小說、散文的許令宜說，她寫爺爺每年過年都會依照傳統習俗揮毫春聯，這代表爺爺為家人祈福，雖然現在春聯已失去原本避邪意義，卻多了深刻的價值，所以流傳至今。



戴珮程的父親是印尼華僑，她從小經常往返臺印兩地，這次以自己觀察在齋戒月穆斯林如何抑制對食物的欲望，並形容這是「使人蛻變的時刻」，閱卷教師認為結構完整、脈絡分明。

