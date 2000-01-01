楊惠芳／臺北報導



一百零六年國中教育會考成績昨天公布，全國二十四萬多名考生中，英語和數學「待加強」C等級的比率高達三成，與去年相當，幾乎每三個學生就有一個學生的英語或數學未達基礎門檻，顯示國中生的學力問題值得重視。



數學方面，臺灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，今年共有兩題非選題，第一題約有百分之二十二的考生零分，第二題零分的占百分之三十，放棄作答的比率較去年略降，但仍偏高。



謝豐瑞說，其實數學非選題第一題很簡單，只需要用到國小三位數的加減計算就可解題，但閱卷發現，仍有百分之三十三的學生幾乎完全不會簡單的推理，只拿到零分或一分。



如何將這些後端學生拉上來？教育部國教署長邱乾國說，會考是鑑定國中三年學力，並作為高中職補救教學依據。「待加強」學生進入高中職後，都需補救教學；國中小學方面，教育部也持續推動課後和課中補救教學，希望透過英數分組教學和增進教師教學效能，提升學生基本學力。



臺灣師大心測中心副主任曾芬蘭也表示，今年5A（五科都達「精熟」等級）的考生人數，有兩萬一千零五十九人，其中一千四百零一人的寫作測驗為滿級分六級分。國、英、數拿到「精熟（A）」的考生超過兩成。



曾芬蘭指出，從一百零三年到一百零六年各科能力等級變化來看，國、英、數三科的精熟等級人數百分比，增加超過百分之四，「待加強」的比率緩慢減少，由此可見師生的努力，但提升學力需要一點時間。



相關新聞刊第2、16版