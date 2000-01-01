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畢業，追夢去！
活用知識　實踐夢想		 (2017/6/9)
 

　口述‧圖片提供／謝銘鍵（小劍劍）　採訪╱楊惠芳

　我想對國中小學畢業生說：「讀書是必要的，卻不能讀死書，要能靈活運用書中知識，因為無論與別人溝通或競爭，都要多讀書，才有較好的能力；一定要找到自己的興趣及專長。」

　我在花蓮縣玉里鎮長大，小時候不喜歡務農，想當漫畫家，可是我沒注意時代變化，等到美工科畢業，才發現業界都用電腦繪圖，喜歡用手畫畫的我，因此沒辦法把興趣變成工作。

　我在臺北發展不順利，於是回家鄉，成為第一個返鄉種田的青年，卻被嘲笑：「臺北混不下去，才返鄉種田。」剛開始，有很多困難、挫折，也有很多需要學習的事。我從中領悟到人生可以失敗很多次，但要反省改進，才會成功。因此，我收起愛玩的心態，努力務農，十二年後總算有點成績。

　學過的一定有用。農業與美編看似無關，但我把農業和美工繪圖結合，畫出右手抱著稻米，左手豎起大拇指的漫畫版「小劍劍」當成商標，建立「品牌」故事，透過網路行銷，並把務農大小事畫成漫畫在網路上分享，KUSO的畫風加上搞笑影片，讓「劍劍好米」打響名號，我才能成為「快樂農夫」。


◆謝銘鍵，綽號小劍劍，以詼諧的插畫、影片，反映農人生活，讓他的部落格大受歡迎，曾獲全球華人年度部落格首獎。他以網路行銷自己種的米，為臺灣農業發展，開闢新的可能。
 
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