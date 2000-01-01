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世界海洋日
各地談詩推閱讀　水中造林清垃圾		 (2017/6/9)
 

　本報記者／連線報導

　昨天是「世界海洋日」，教育部、農委會、民間團體等分別舉行相關活動。教育部在臺灣圖書館舉辦「二○一七海洋教育週──海洋．詩與科普的相遇」活動，邀請詩人鄭愁予與臺灣魚類專家邵廣昭對談，透過分享海洋詩作、介紹魚類生態，讓民眾體驗海洋的多元內涵。教育部表示，十二年國教領綱已將海洋教育列為四大重要議題，鼓勵教師把海洋教育融入課程，引領學生關懷生命與自然環境。

　臺灣科思創與屏東海生館、高雄科工館合作，從環境教育著手，共同對抗塑膠品流入海洋的問題，並運用科思創出版的《用愛讓世界更精采》中英雙語繪本，推廣廢棄物管理的正確意識，預防不當的垃圾丟棄行為。

　農委會漁業署與澎湖縣政府在澎湖縣烏崁海域，舉辦「海洋棲地復育水中造林活動」，包括復育造礁珊瑚、放養硨磲貝與馬蹄鐘螺。漁業署表示，復育珊瑚礁及放養硨磲貝，就如同於海中植樹造林，使珊瑚礁海域生態系得以有效復育。

　新北市則是推廣淨海措施，其中漁民淨港活動，共動員兩百名漁民，清除近五公噸的海洋垃圾；還發起「漁船變身海洋垃圾清道夫」活動，號召設籍在新北市的兩千三百艘漁船，加入「藍海艦隊」行列，將出海捕魚時撈起的海漂垃圾，帶回漁港集中處理，並輔導各區漁會設置「藍海資收站」。

　桃園環保團體昨天在大潭電廠北側沙灘，舉辦「藻礁有喜」海洋日宣誓活動；中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫呼籲大家，重視環境開發對生物存在的衝擊性。

　圖說：環保團體昨天到行政院陳情，現場以白海豚被魚網纏身，凸顯海洋保育的重要。攝影／陳壁銘
 
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