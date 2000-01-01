為改善國內博士就業困難問題，政府決定配合「五加二創新產業」，加強推動產學合作博士培育政策，預計今年培育三百名產業型博士，並在四年後增加到每年五百名，提升我國創新產業發展動能。



這也是近年內繼科技部「博士創新之星計畫」及教育部「博士後研究人員獎助計畫」後，為解決國內高學歷高失業率問題，再度推出的搶救博士行動。國家發展委員會分析，我國博士畢業生在二○一二年達到高峰後，隨即呈現逐年減少趨勢。究其原由，除了與各大學員額日趨飽和，年輕博士很難擠進大學窄門謀得教職外，國內企業認為「博士不好用」，不愛聘用博士也是主因，影響就讀博士班意願。



這個現象從科技部調查二○一五年全國博士研發人力，共有四萬兩千多人，超過百分之八十集中在學研機構和政府部門服務，在企業界服務僅有百分之十八獲得印證。



然而，政府不能老是把這個問題簡化成「博士不好用」，所以企業不愛用，而想方設法推出補助或獎勵措施，誘導博士到產業界工作，像父母百般呵護子女，這樣無法從根本解決博士人力的高學歷失業問題。



博士不屬於國民教育，學生在決定攻讀博士前，應該對未來發展方向有明確規畫，而不是盲目的追求高學歷。政府要搶救博士人力的高學歷失業問題，不能只治標，而忽略了治本。