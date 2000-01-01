張彩鳳／南投報導



位在南投縣仁愛鄉廬山風景區的廬山國小，原本校舍牆壁有裂縫，教室窗戶歪斜，而日前的大雨，還造成學校下方土石崩落，使得居民更擔心師生上課的安全。鄉長江子信表示，縣府長期監測數據顯示，廬山國小確實有地層滑動的情形，雖然沒有立即性危險，但長遠來看仍應遷校，希望縣府和教育處正視師生學習安全問題，儘快協助學校進行遷校事宜。



江子信指出，經過初步鑑定，廬山國小沒有立即性危險，但每次豪大雨來，師生就陷入無法預期的危險中，像日前的大雨，土石流警報一響，公所立刻宣布停班停課。部落有一塊兩分多的土地，雖然面積小了點，但或許可考慮將學校遷往該處，目前已向縣府教育處提報，希望能受到重視。



教育處副處長王淑玲說，縣府每年編列六十萬元監測費，監測學校地質，去年監測結果，確實位移一公分，已請學校隨時判讀並回報縣府。部落兩分大的土地，對師生來說太小，已請校長和下學年的新校長到地政單位尋找可用的土地，費用由縣府支付。但廬山國小遷校仍有困難，原因包括整個廬山地區地質不穩，難找到穩定的土地；離開廬山地區建校，居民不願意；搬到最近的學校，因族群不同，居民也不願意。



身為廬山國小家長，也是社區發展協會成員的巫文豪指出，這是祖先的居住地方，他們不能搬走。



廬山國小教導主任林祖耀表示，長期監測數據顯示，校區地質確實有危險，因此，學校常舉辦防災演練；就算短期內無法遷校，也希望相關單位重視並補強校舍，維護師生安全。



圖說：日前的大雨造成廬山國小幼兒園圍牆下方坍方，居民和師生都覺得不安全。圖片提供／廬山國小家長