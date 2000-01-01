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營造空間美學　158特色校獲獎 (2017/6/8)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部昨天舉辦營造空間美學與發展特色學校頒獎典禮，選出一百五十八所特色學校，其中彰化縣螺陽國小獲得「攜手標竿學校」，該校與附近的大村國小、東和國小、媽厝國小共同推動「五力齊步走，湖稻紫鑽旺」，透過跨校合作，培養學生的生命力、學習力、創新力、適應力、溝通力。

　教育部推動特色學校方案，鼓勵國中小發展校本課程，今年邁入第十一年，一百零六學年共兩百七十七校參賽，最後選出一百五十八所特色學校，包括十九所攜手標竿學校、二十二所攜手聯盟學校、二十所特優學校、二十二所優等學校、四十一所甲等學校與三十四所新興優質學校。

　螺陽國小校長張鴻章表示，學校位在彰化縣的農村，與鄰近三校共同推動校本課程，螺陽是以稻田、蝴蝶園為特色，推動食農教育，例如，藝文課讓學生做「平安稻」。

　獲得特優的南投縣德化國小，位在日月潭國家風景區，三分之一學生為邵族，是全國唯一的邵族人文小學。校長簡文益表示，校方以邵族祖先視為聖物的白鹿，規畫「鹿上行舟，邵遊水沙連」校本課程，學生要學會操作獨木舟、四手網，也要學習漁撈技藝。

　簡文益說，從九十九年起，推動遊學課程，培訓學生成為小小導覽員，透過與外界互動，讓學生更有自信，也反映在學業成績，去年TASA（臺灣學生學習成就評量資料庫）都已超過全國受測學生及南投縣的平均分數。
 
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