阮筱琪╱臺北報導



臺大公衛學院與國健署合作，交叉分析國人死因統計，以及多項本土健康資料庫中危險因子，昨天首次公布臺灣慢性病危險因子排名，「高血糖」居國人死亡危險因子第一名，其次為「吸菸」和「高血壓」，第四名是「PM2.5暴露」。



排行榜顯示，在二○○九年約有一萬四千九百名死亡人口與「高血糖」有關，高居危險因子第一名；其次是「吸菸」，影響了一萬三千四百名死亡人口，而「高血壓」則影響約一萬一千一百九十名死亡人口。



臺大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授林先和說，國人熟知的十大死因，其實都不是「因」，而是「果」，但預防勝於治療，唯有預防這些危險因子才能避免疾病。他表示，以吸菸為例，如果大家都不吸菸，全國男性的平均壽命可增加兩歲。



而上述危險因子中，PM2.5暴露是唯一的環境因素，臺大公衛學院副院長詹長權引用世界衛生組織建議指出，臺灣交通、燃煤電廠、工業汙染等問題，都要改善，衛生部門應站在維護民眾健康的基礎上，介入能源與交通政策。



國健署日前也公告「國人營養基準」修訂草案，首次訂出糖攝取上限，以成人攝取熱量兩千大卡，糖攝取熱量應低於兩百大卡、少於五十公克。預計七月召開四場公聽會，最快年底前正式公布。