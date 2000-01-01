張彩鳳／彰化報導



彰化縣三條國小全校學生不滿百人，躲避球隊卻連續九年代表彰化縣進軍全國賽，今年更創下全國第四名的最佳隊史成績，讓師生、家長十分感動，迎接球隊凱旋時，不但燃放鞭炮迎接，又為他們戴上花圈，陣仗就像是迎接冠軍隊。家長表示，在親師生的心目中，躲避球隊的努力表現，已經是第一名。



校長林淑貞表示，全校學生不到一百人，躲避球校隊要成軍不簡單，幾乎六年級全部學生都得加入，但在教練謝奇穎的訓練下，學生都愛上了躲避球，並且努力練習。



下課時，三條國小小小的操場上，總是擠滿打躲避球的學生。校方更申請經費，在校園設置躲避球練習牆，模擬各種攻擊防守的情境，讓學生練出好成績，先後在縣長杯、教育杯等賽事獲得二十一座冠軍金杯。



更難得的是，這群躲避球高手不只是在球場叱吒風雲，離開球場，立刻變身口琴高手。隊長廖晉億在球隊擔任主攻手，在口琴隊擔任低音手，他說自己每天早上及下午練習躲避球，中午練習口琴。



廖晉億說，吹奏口琴需要專注力，並講究和團員的默契，這種訓練目標，與躲避球不謀而合；躲避球隊員中，有八個隊員是口琴隊隊員，大家一起練習，一起讀書，默契十足，感情友好。



學生廖欣潔說，希望明年學弟學妹可以表現的更好，在全國賽贏得更好的成績。



圖說：彰化縣三條國小全校學生不到一百人，但學生都勤練躲避球，在全國賽創下球隊有史以來最佳成績。圖片提供／三條國小