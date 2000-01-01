沈育如／臺北報導



國中教育會考網站（網址：http://www.cap.ntnu.edu.tw/）昨天公布國中教育會考的答對題數與等級對照表。臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心副主任曾芬蘭表示，今年會考簡單的題目增加，與去年相比，考生要達到精熟級，社會、自然、數學、英語要多答對一題，國文則是少一題。



根據心測中心公布的資料顯示，考生要達到精熟級，國文要答對四十一題，比去年少一題；社會要答對五十五題，比去年多一題；自然要答對四十七題，比去年多一題；英語加權分數要達到九十點二四（閱讀比去年多一題，聽力與去年一樣是十三題）；數學加權分數則是八十三點六五（去年為八十點五）。



曾芬蘭表示，為鼓勵學生學習，今年會考各科都增加一題基本題，讓學習表現比較差的學生也能作答；整體來說，考生今年的表現比去年好。



臺北市景文高中國中部主任卓意翔表示，今年會考考題比較簡單，又受到少子化影響，預估高分群考生比去年少，基北區前五志願的錄取門檻要會考積分三十分以上，建國中學預估要有三十四分，北一女則要有三十三點八分，社區高中錄取分數會比去年降一分。



會考本週五（九日）寄發成績單，並開放網路查詢。臺北市士林高商校長曾騰瀧則建議考生，可用二十二日公布的基北區個人序位查詢，落點會更精確。