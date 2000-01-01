口述‧圖片提供／林彥廷 採訪╱楊惠芳



我認為「逐夢」很重要，而逐夢有兩個層次，要先構「築」夢想，再追「逐」夢想，才能築夢踏實。



對畢業生來說，找到人生方向很重要。要如何找到人生方向呢？我認為可以先從覺得有興趣的事開始，再逐步把有興趣的事，發展成就業方向或賺錢目標。



有些事也許並非一開始就有興趣。以我為例，我創立公司養殖海馬，許多人因此認為那就是我的志趣。其實，我從小不愛念書，也不喜歡寫筆記，於是就讀女生較多的水產養殖系，以為可以向女生借筆記，上課比較輕鬆。五專加二技，念了七年，我還是對養殖業沒興趣，但在這段期間認識很多養殖業專家，再加上從小看家人做生意，我發現養殖海馬有商機，才想把它當作職業。



我是務實的人，會先設定「階段性目標」，再逐步達成。我大學畢業時，先到軟體公司工作，存創業基金，再請父母協助，二十六歲開設公司，當時我只希望三十歲時，這間公司還在；即使公司倒閉了，我還有重新開始的勇氣。



希望畢業生設定夢想時，也要務實，可以從小目標開始，逐步邁向自己的夢想。



圖說：林彥廷被譽為「海馬養殖達人」，帶領的團隊成功養殖海馬，使臺灣成為第一個人工養殖海馬並出口的國家，目前還投入小丑魚、珊瑚與海葵等物種的人工繁殖。



