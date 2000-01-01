沈育如、阮筱琪、張彩鳳、陳景清、洪素蓉／連線報導



少子化影響學校的招生人數，許多學校不開教師缺額。根據教育部昨天公布統計，一百零六學年國中小班級數將減少七百五十八班，教師（包括退休）減少一千三百三十七名；教育部國教署組長武曉霞表示，國中聯合教師甄選去年只有臺北市、新北市、花蓮縣、新竹縣與桃園市舉辦，今年只有臺北市、新北市，不過可能有學校會自行舉辦。



為彌補專業教師的不足，武曉霞表示，一百零六學年會持續提出一千名員額，讓班級數三十六班以下的國中，可申請補足專業教師。



北市國小徵320人 國中80人



臺北市教育局國教科表示，今年度國小總班級數四千零八十班，較去年減少三十二班，明年又是龍年寶寶，預計學生數會稍升，但整體班級數勢必還是減少。臺北市每班教師人數為一點九人，加上國小教師屆退休年齡五十五歲多半會立即申請退休，因此仍有教師需求，今年將徵三百二十名。



北市教育局中教科表示，去年國中總班級數為兩千一百一十班，今年預估減五十班，今年度預計徵八十名教師。



高雄、屏東仍辦國小教甄



高雄市教育局國中科長葉建良表示，今年高雄市國中少了一百零五班，教師減少兩百二十一名，超額教師有九十二人。教育局主祕游淑惠指出，今年不辦理國中教師甄試，超額教師以留在原校為原則，經調整後，只有十一人要轉調他校。國小科長劉靜文表示，高雄市國小今年少了一百四十九班，今年教師甄試仍會辦理。



屏東縣教育處副處長許沛祥表示，屏東縣今年國中也不辦理甄試，國小仍會辦理甄試，國小教師甄試名額以恆春地區及山區偏遠學校為主。



花東地區也不辦教師甄選，花蓮縣今年國中普通班減十八班，國小普通班減十班。臺東縣國中普通班減了十一班，體育班減一班，國小普通減兩班，國中小各超額七人，教育處對教師名額已有控管。



臺中市國小將減約九十班，超額教師只有八名；國中則有四十名超額，已於日前介聘完畢。苗栗縣國小超額教師九名，國中十六名，已完成介聘，六月中才能確認減班情況。