

通勤族一手拉著車上吊環，一手捧著書的景象，是日本地鐵上的經典畫面。去年，一名泰國網友在臉書提及「在清邁機場候機時，一群日本學生坐在地板、椅子上看書，沒人玩手機。」得到熱烈回應與讚嘆。二○一五年全民閱讀率調查，國人平均一年只讀兩本書，南韓為四點五本，日本人則約二十本書，亞洲第一。



國際閱讀率排名領先的芬蘭、瑞典、丹麥、荷蘭和德國，其強盛的國力印證與國民熱愛閱讀呈正相關。而閱讀貧乏將影響國民知識、人品素質的提升，進而弱化國家的創造力與競爭力。



公共交通上普遍可見低頭族滑手機，鮮少有人閱讀紙本書。手機普及，社群交流、資訊爆炸，已然改變閱讀形態和內容的選擇。日常大多忙於回簡訊、玩遊戲、追逐有趣流行話題或不傷腦筋的訊息。手機也能閱讀電子書，但只適合看些輕短小的網路文章或新聞，嚴肅有深度或長篇論述文章，以手機閱讀較疲累。因此電子書以大量圖片式或改寫、刪減成重點式短文，滿足讀者需求拓展市場。真正的精神涵養需要深度閱讀，碎片式淺薄化的閱讀，僅增加社交話題。



中國調查發現，年輕人每天平均上網約兩小時，閱讀卻不足二十分鐘。評論者擔心，盡閱讀不入流的垃圾文章，未來人民的人文素質將逐漸下降。我國也應引以為警惕。