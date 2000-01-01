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活化校園閒置空間　縣市各有妙招 (2017/6/7)
 

阮筱琪、陳中興、詹伯望、陳景清╱連線報導

　受少子化影響，校園的閒置教室和空間愈來愈多，縣市政府紛紛要求各校盤點，除了廣設非營利幼兒園外，有的學校打造為民間非營利組織NPO實驗基地、老人日照中心、創客教室及智慧教室等，讓閒置空間發揮最大效用。

北一女舊宿舍變NPO基地

　北一女的教師舊宿舍活化改建為「社區共融的NPO實驗基地」，作為公民參與和討論的空間。臺北市社會局表示，最快明年三月完成修建，釋出空間出租給NPO團體。

　北市濱江國中日前將閒置空間設立非營利幼兒園，教育局學前科長曾淑姿說，幼兒園去年十一月試營運，家長反應不錯。接下來信義、民族、永吉、興福、懷生、雙園及西湖七所國中也會陸續開辦。

　根據教育局資料，目前臺北市國中小餘裕空間活化狀況，有九十二校、一百八十一間校舍作為幼兒園增班或非營利幼兒園；二十校、六十一間校舍配合市府政策作為托嬰中心。

　桃園市府的規畫是，閒置空間較大的學校以設置非營利幼兒園為主，空間較小的以附設幼兒園為主。教育局幼教科長辛采芳說，桃園區大有國小、中壢區龍興國中的閒置教室及空間夠大，因此由市府提供場地和設備，一百零六學年度開始，委託公益非營利的法人設置幼兒園。

桃市設創客教室、智慧教室

　教育局指出，除了設置幼兒園外，許多學校也配合特色教學活化閒置教室，例如桃園國小的創客教室，桃園國中的智慧教室，中壢區中平國小發展客家布馬教學。

高市首創老人日照中心

　至於南部地區，臺南市副市長吳宗榮日前視察麻豆區培文國小及東區復興國小，培文國小有兩間教室、復興國小三間教室將作為公共化設施場地。

　高雄市教育局主祕游淑惠表示，目前除了將閒置教室規畫為非營利幼兒園外，也和社會局合作在新興區大同國小設置全國第一個老人日照中心，未來鼓岩國小也計畫加入老人日照中心。

　連江縣坂里國小所有教室，明年八月將移交給國立臺灣海洋大學作為馬祖分部，坂里國小校長劉碧雲說，屆時所有學生將轉到塘歧國小就讀。
 
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