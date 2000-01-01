陳中興／桃園報導



受到少子化和退休年金改革方向不明確的影響，桃園市國中教師今年不開缺，這也是桃園市國中教師甄選第一次停辦。



人口還在快速成長的桃園市，仍無法抵擋少子化浪潮，今年桃園市國中預計減少一百二十班，教育局表示，為消化減班後的增額教師，停辦國中教師甄選。



桃園市是全國第二年輕的縣市，市民平均年齡三十八點二六歲，但受到少子化衝擊，已經連續第三年大規模減班，這種態勢延續到明年，後年才會減緩。



教育局中教科長林光偉說，今年有兩萬兩千一百多名小六畢業生要升國一，但國三畢業生是兩萬四千九百多人，兩者相差兩千七百多，因此必須大規模減班。



另外，國中教師退休人數不如預期，也是停辦甄選教師的原因之一。由於年金改革尚未定案，符合退休條件的教師和校長出現觀望態度，今年桃園市校長退休人數較去年減少十三人，減幅百分之六十；今年教師退休人數較去年少二十五人，減幅百分之七，其中退休國中教師比去年少十八人。



桃園市教育局表示，以往教師和校長退休所得替代率明確，符合退休條件或有生涯規畫的校長和教師，年資一到就申請退休。但未來退休年金是年資與所得替代率綁在一起，目前仍未定案，因此形成教師、校長退休遲疑現象。



對於減班產生的超額教師，桃市採逐年調整教師員額編制進行消化，一百零五學年每六班增一名，一百零六學年提高為每四班增一名。



如果學校需要代理教師，教育局表示，可自行辦理甄選，預定二十六日公告甄選簡章。