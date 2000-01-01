報導‧攝影／劉偉瑩



去年五月，國防部前發言人羅紹和提前從軍中退伍，結束長達三十年的軍旅生涯後，轉任中華安得烈慈善協會執行長。最近這一年，羅紹和上山下海走訪偏鄉，為弱勢兒童送上一份又一份與「善良」同音的「膳糧食物包」。一年下來，羅紹和蘊釀了未來一年想做的事：為肯讀書、有才華，卻礙於家境無法發揮特長的孩子，推動培英專案，助其圓夢。





羅紹和過去常出現在電視螢幕上，面對媒體侃侃而談，遇到外界對於國軍的質疑和負評，他總能合宜回應，在民間批評聲浪中，先後處理了「洪仲丘案」、「李倩蓉登阿帕契事件」，被譽為「史上最強國防部發言人」。



羅紹和也成立國防部發言人臉書粉絲專頁，他常常回信到十一、十二點才休息，成立五年就有近二十六萬人加入，成為各部會的標竿。



在一片好評聲中，羅紹和卻選擇急流勇退，投入公益活動。他說，因為小時候家裡窮困，他曾和弟弟住進孤兒院，「對弱勢孩子的自卑感有深刻的體會，希望能為他們做些事。」



童年住孤兒院



飽嘗貧窮淒涼滋味



羅紹和說，他是一般人俗稱的「芋仔番薯」，他的父親是民國四十三年第一批來臺灣的滇緬部隊，並獲保送進入陸軍官校就讀；後因八二三炮戰時受傷退伍，就在人生地不熟的高雄美濃自力更生。



由於家境貧困，羅紹和說，小時候常常饅頭配大蔥就是一餐，還曾因為打破一罐豆腐乳而被父親責罵；同學都穿球鞋上學，他只能穿破鞋或拖鞋到校。



羅紹和說，小時候印象最深刻的事，是媽媽的好朋友送了一頭母豬給媽媽養，媽媽期望母豬生小豬後，可以賣掉賺錢。由於家裡沒錢買飼料，也沒有廚餘可以餵食，只好到香蕉田裡摘野菜餵豬。有一天誤摘了沾有農藥的野菜，結果母豬和小豬都死掉了，他見到「媽媽的眼淚像斷線的珍珠般不停的滾落」，至今仍無法忘記，這是他對貧窮最深刻的體會。



由於家裡無法籌措三餐，父母不得已只好將羅紹和與弟弟送進信望愛孤兒院住了一年，「當時完全不能理解，有爸媽的孩子為什麼要住孤兒院？」



羅紹和說，他小學原本功課非常好，但因為家境貧窮所衍生的自卑及同學的誤導，國二時差點誤入歧途，打架、偷錢，課業退步，經常挨打，幸好學校教師、教會牧師始終沒有放棄他，不斷鼓勵他，讓他不致於走偏。羅紹和說，非常感謝他們在他的人生重要轉折點上，拉他一把。



克服自卑心理



學習父親助人榜樣



羅紹和說，自卑會讓人產生比較心理，衍生許多偏差行為，若沒有得到正確的引導，可能會用不對的手段得到想要的東西。他也提到，現在在安得烈慈善協會工作的意義，不只在幫助貧困孩子健康穩定的成長，更希望幫助他們掙脫生活窘困的處境，建立自信，立定志向不走偏。



此外，羅紹和表示，父親很重視品德教育，從以前就教育孩子有能力就要助人，儘管自己都吃不飽，仍存了好幾斗米捐給別人，還因此登上《中華日報》；他當時不明白為什麼，但一直記得父親說的：「只要有能力，不管能力多微小，都不要吝於付出幫助人。」這話在他心中播下行善的種子。



目前安得烈慈善協會透過「食物銀行計畫」，每年幫助近五千名零歲到十五歲的孩子；也在食物箱裡放進勵志書籍，強化品德教育。



羅紹和指出，許多弱勢兒童本性善良，只因家庭環境或父母狀況，發展受限。因此，今年暑假將開辦成長營，邀請各專業領域人士分享；並推動培英專案，幫助十八歲以上、具特殊才華或成績突出的弱勢生展翅逐夢。



圖說：羅紹和認為幫助貧童，除了滿足物質需要，也要照顧他們的心靈志向。