關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」作文單獨測試　做好萬全準備 (2017/6/5)
 

　攸關每年十幾萬名學生的大學學測國文科，明年將改為兩大部分獨立施測。其一，要求學生在八十分鐘內，完成兩大題的寫作測驗；其二，選擇題分開考，也是八十分鐘。兩大部分成績各占國文科總成績一半。面對此重大變革，學生可能有的疑慮，教育部、大考中心及學校教師應儘早釋疑。

　選擇題的考試行之有年，其題型和內涵，考生較易理解及準備；寫作本非易事，要在八十分鐘內完成兩大題的寫作，考生可能擔心：寫作時間夠不夠？命題方面，既然是要測出考生兩大題的寫作能力，則「兩種能力」分際何在？如何讓考生清晰明辨的完成兩大題的寫作？如何測出考生理性的判斷力和感性的觀察力？都是攸關寫作獨立測試的成敗關鍵。

　為了培養學生的基本思考能力，進而提升其表達及溝通能力，以助公民素養的養成，教育部規畫寫作單獨考，廣獲支持，甚至被認為是「千呼萬喚始出來」，則執行單位大考中心針對學生的種種疑慮，自應做好萬全準備，除諮詢專家意見，還應廣泛聽取學校國文教師的看法及學生想法，並安排學生進行試測，消除疑惑。

　現行選擇題和寫作一起考，是擔心受時間限制，寫作無法發揮實力；明年起單獨考，是要讓考生有更充裕時間應試，但在八十分鐘內，要考生對兩大題目分別進行審題、訂主旨、選材、布局、組織、分段、遣詞造句和下結論，從而表達完整的思考，應試時間是否夠用，有無延長到一百分鐘的可能，值得試測、探討。

　凡事豫則立，寫作獨立施測也是如此。
 
道路坍塌安全堪慮　高雄、南投部分山區仍停課
午後防大雨　災後清理慎消毒
倫敦選前遭恐攻
「社論」作文單獨測試　做好萬全準備
臺北市高中市長獎得主林語萱把握機會　異國當志工
到校諮詢入班輔導　補救教學團隊展成果
李開復勉臺大畢業生　人類有愛AI無法取代
膳糧送偏鄉　羅紹和盼貧童身心滿足
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.