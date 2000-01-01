攸關每年十幾萬名學生的大學學測國文科，明年將改為兩大部分獨立施測。其一，要求學生在八十分鐘內，完成兩大題的寫作測驗；其二，選擇題分開考，也是八十分鐘。兩大部分成績各占國文科總成績一半。面對此重大變革，學生可能有的疑慮，教育部、大考中心及學校教師應儘早釋疑。



選擇題的考試行之有年，其題型和內涵，考生較易理解及準備；寫作本非易事，要在八十分鐘內完成兩大題的寫作，考生可能擔心：寫作時間夠不夠？命題方面，既然是要測出考生兩大題的寫作能力，則「兩種能力」分際何在？如何讓考生清晰明辨的完成兩大題的寫作？如何測出考生理性的判斷力和感性的觀察力？都是攸關寫作獨立測試的成敗關鍵。



為了培養學生的基本思考能力，進而提升其表達及溝通能力，以助公民素養的養成，教育部規畫寫作單獨考，廣獲支持，甚至被認為是「千呼萬喚始出來」，則執行單位大考中心針對學生的種種疑慮，自應做好萬全準備，除諮詢專家意見，還應廣泛聽取學校國文教師的看法及學生想法，並安排學生進行試測，消除疑惑。



現行選擇題和寫作一起考，是擔心受時間限制，寫作無法發揮實力；明年起單獨考，是要讓考生有更充裕時間應試，但在八十分鐘內，要考生對兩大題目分別進行審題、訂主旨、選材、布局、組織、分段、遣詞造句和下結論，從而表達完整的思考，應試時間是否夠用，有無延長到一百分鐘的可能，值得試測、探討。



凡事豫則立，寫作獨立施測也是如此。