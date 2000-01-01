陳景清、張彩鳳、沈育如／連線報導



高雄市山區桃源國中、樟山國小受豪大雨影響，荖濃溪溪水暴漲，學校唯一聯外道路中斷封閉，今天停班停課。另外，今天寶山國小、那瑪夏區國中、國小停班停課。



南投縣信義、仁愛等原鄉道路坍塌、中斷情形嚴重。南投縣教育處表示，仁愛鄉國中小停課不停班，信義鄉今天停課的學校包括力行、隆華、桐林三所國小及私立均頭國中。



南投縣長林明溱昨天前往投八十九線勘災，除了指示縣府工務處儘速搶通道路，也提醒民眾注意清潔及消毒工作。



根據資料顯示，全臺累積雨量第一名落在高雄市桃源區，達一千多毫米，桃源區有八間民宅被沖毀，幸無人傷亡。那瑪夏區路不通，橋斷，同時斷水、斷電。荖濃里緊急撤離裕濃路八十一巷二十四號，民宅四日被大水沖走。另外，獅額頭旁支線道路被沖走，坍塌情況持續擴大。



根據教育部截至昨天下午的統計，全國因豪雨受創的學校高達一百四十九所，災損金額超過四千七百二十八萬元。淡江大學十名學生日前受困雪霸國家公園大鹿林道，教育部表示，學生昨天中午已在搜救人員協助下，從觀霧站搭車，平安返校。



教育部表示，這次受災學校當中，以新北市四十三校最多，其次是臺北市三十三校、南投縣十七校。新北真理大學災損金額一千五百五十萬元較多，多以籃球場、排球場及抽水設備損壞；雲林縣立林頭國小有八百萬元次之，原因是操場、跑道、籃球場等淹水。



教育部長潘文忠昨天到基隆市的學校勘災，當地數所幼兒園因暴雨受損嚴重，教育部除了請市政府做好幼兒安置外，也緊急提撥新臺幣一千五百萬元搶修。