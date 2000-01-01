報導／吳啟綜



效力於美國職棒大聯盟光芒隊的胡智為轉型成功，從先發投手轉為後援投手，日前第三度升上大聯盟，迎戰遊騎兵，中繼投了二又三分之一局，繳出無安打無失分成績，加上隊友打擊幫助，退場時球隊以五比二領先，成為勝投候選人，可惜接替的後援投手砸鍋，讓他大聯盟首勝飛了。



胡智為在光芒隊小聯盟原本擔任先發投手，今年四月二十四日大聯盟初登板，主投一局，僅被擊出一支高飛犧牲打，失一分為前一任投手的責失分，最快球速則達到九十五英里，表現亮眼。五月五日第二次登板，投三分之二局，有一分的非自責失分，送出一次三振，表現依然受到肯定，球團決定將胡智為「改造」為後援投手。



胡智為受訪時，曾坦言還是喜歡先發，但自從轉任後援，他的表現更上層樓。胡智為在第二次大聯盟登板後，被送回小聯盟3A，就以後援投手登場，出賽六場總計七又三分之一局，僅被擊出四支安打，送出十次三振，失掉一分，後援的防禦率一點二三，被打擊率零點一五四，都較先發時優異，成為球團救急首要對象。



胡智為獲光芒隊青睞，再度升上大聯盟，主要是支援近日特別操勞的牛棚，雖然成功救援一場後又回3A，美國媒體認為，今年他會頻頻往返大聯盟與3A，如果他持續有優異表現，未來一定可以站穩大聯盟。



另一個正在轉型的是效力釀酒人隊3A的左投王維中，二○一五年以先發為主，今年球季轉型為後援，至今後援二十場，四勝零敗，共投二十六局，六分責失，防禦率二點○八，表現亮眼，獲選球隊五月最佳投手。



也是擔任後援的「小李飛刀」李振昌，目前效力於落磯隊3A，防禦率偏高，為五點六○，曾經兩場單場失四分，表現不盡理想。



效力小熊2A的曾仁和，擔任先發投手，目前出賽九場，獲五勝一敗，防禦率二點六○，目前勝投在所屬的南方聯盟中並列第一，防禦率聯盟第七。



效力印第安人高階1A的先發投手江少慶，雖然開季首戰吞敗，但接著開啟一波六勝，目前戰績是七勝二敗，防禦率二點七○。



另外，大家關心的馬林魚隊陳偉殷，五月初因左手肘傷勢進入傷兵名單，目前以高濃度血小板、血漿注射治療，復原狀況良好。雖然目前左手還不能做大動作，他仍沒有閒著，除了跑步，也利用時間積極鍛鍊下半身力量，希望完全康復後，以更好的狀態回到球場上。今年他先發五場，戰績兩勝一敗，防禦率四點三三。