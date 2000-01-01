楊惠芳／臺北報導



十二年國教新課綱強調核心素養，但核心素養怎麼教？教師準備好了嗎？教育部昨天在臺灣師大舉辦師培課程成果展，許多教師分享，指出過去的國文教學重視修辭教學及文本閱讀，但未來將把國文課教室變成電影院、音樂廳及美術課，甚至可以變成一場旅行探索，讓學生從生活中體驗文學之美。



教育部師培司司長張明文表示，教育部已陸續成立國語文、外語、數學、社會、自然及藝術等六大學科領域研究中心，由師培大學教授結合具教學實務的教師，配合十二年國教總綱的理念，研發核心素養導向的教學模組。



臺南市大成國中教師謝思樺以〈我所知道的康橋〉為例分享，為協助學生「走進康橋」，採取跨領域教學，結合國文與地理、生物、藝術、電腦等領域，例如用音樂呈現徐志摩的康橋一文，會想到哪首曲子？



謝思樺請學生用繪畫呈現，學生如果畫不出來，也可找相關圖片，結合圖片和文字進行有效學習；謝思樺也請學生比較旅遊書所呈現的康橋，和徐志摩筆下的康橋有何不同。有學生發現，旅遊書偏重地理環境介紹，徐志摩的書寫，則讓讀者感受文學的魅力。



臺中市弘文高中教師陳唎以楊牧的〈壯遊〉為主題，設計「生活旅行、文學、壯遊人生」，帶學生進行「繪本走讀小旅行」。



另外，自然領域教師則倡導「吃喝享歡樂、生活即科學」，將生活與科學緊密結合，例如將蝶豆花溶液加上檸檬汁，成為有趣的酸鹼化學反應，不僅是好喝的飲料，也成為顏色變化與酸鹼值的教材。



